台中市后里區一間回收廢橡膠工廠自2月20日起頻繁發生火警，共起火燃燒5次，造成嚴重空汙並影響公共安全，民眾憤怒質疑蓄意縱火，疾呼政府徹查。市府30日表示，消防局已將火災原因調查鑑定書移送市警局大甲分局偵辦，另都發局則排定31日強制拆除違建工廠，預計2個工作天拆完。

環保局指出，該橡膠工廠2月20日第一次起火時，環保局派員前往稽查，因該廠發生嚴重空氣汙染，依違反空氣汙染防制法第32條規定，處500萬元罰鍰；2月26日、3月8日接獲通報派員至現場時，火勢已完全撲滅；3月13日及28日稽查時，燃燒散佈明顯空氣汙物，分別再加重裁罰60萬及90萬元，至今累積650萬元。

環保局表示，該公司至今發生火災達5次，不排除為公司藉火災之名非法處理廠區內廢棄物，蒐證後將依廢棄物清理法移送檢調單位偵辦嚴懲；涉及蓄意縱火部分已函請警察機關及消防機關調查後依規辦理。

市議員陳本添指出，他向市長盧秀燕及相關局長抗議，1個多月來燃燒5次，鄉親怒氣難消。市議員王朝坤則說，消防局火調情形因未抓到「現行犯」，許多跡象皆僅能揣測，無法進一步裁罰，連續5次起火，地主累犯未善盡管理職責。

消防局表示，3月22日已將火災調查鑑定書移送市警局大甲分局偵辦，3月28日該廠再次起火燃燒，隨即調查製作火災原因調查鑑定書。大甲警分局近期將約談業主到案說明後，依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。為維護公安，都發局已排定31日強制拆除違建工廠，預計2個工作天拆完。

(中時 )