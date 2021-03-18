只能去YT的任意門： https://youtu.be/RwwsCs84lm4 正當我們以為 #王定宇 委員已經做好他的危機處理，今天也沒有甚麼新聞之後，沒想到他今天就做出了一個干犯天條，日後會永遠後悔的一件事：他去上了 #周玉蔻 的節目。我們這邊還有圖可以證明他札札實實的去上了一早的廣播節目，這麼早的廣播節目從台南趕上來也很艱困，但他還是堅持趕來上了！令人敬佩！周玉蔻的廣播節目是早上八點到九點，而他只能夠搭乘早上那一班0300車次，從台南0603出發到台北0755的第一班，其他班次通通來不及啊！而且從台北車站到廣播電台也需要十分鐘，在沒有顏若芳接送的狀況之下，只能乘坐立法院的公務車了！但即使這樣也會晚到啊！ 所以我們只能合理推斷他昨天晚上只能睡在台北那個又吵又髒好像大學宿舍的立委會館了！辛苦他了！幸好高鐵票立委從選區坐到台北可以不用錢，真是可喜可賀！【這邊有當事人澄清專線歡迎前來留言】 但是他千不該萬不該，不該在自己危機處理的時候拖別人下水！別人是無辜的啊！ 根據風傳媒的報導：【民進黨立委王定宇、民進黨新聞部主任 #顏若芳 遭爆同居疑雲後，以「分租」自清。不過，王定宇今（18）日在廣播節目說明時，卻再自爆大學時有與現任中部女立委、其他人合租一層公寓。民進黨立委何欣純受訪時證實，但強調是4人合租3房2廳。她也強調，「說了100個謊，還是沒辦法圓那個謊」。】 好啦，這時候就是一個數學分析時間了，請看我們今天準備的圖板！ 民進黨立法委員王定宇：「我自己住一間，一間給學弟、一間給這個學妹（中部女立委）。」 民進黨立法委員何欣純：「我們那時是四個人分租三個房間，我跟成大學姐分別住了二個雅房，一人一間，主臥室就是學長王定宇。」 這個數學題預計我們要花一小時左右解題，因為真的很困難。希望網友不要一直donate導致我必須去做伏地挺身打斷我的數學小老師運算。 但是！今天另外一個驚訝的是，萬年三立標靶葉元之 （意思是他平常去都被當靶打）今天他竟然獲得了崇高的地位！因為根據蘋果日報的報導：【王定宇上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，他說，一直認為分租閒置空間沒什麼，但那天他上政論節目時，經國民黨新北市議員葉元之詢問，自己才意會到，孤男寡女同住屋簷確實不妥，「不應該笨到做這樣的事，太自以為沒有什麼，這部分要檢討。」】 葉元之竟然成為所向無敵三立扛霸子湧言會大阿哥王定宇的心靈導師了！這讓我們簡直想要跪下來跟他道歉！但因為他地位飛速提升，所以要很低聲下氣的懇求他才會來上我們這種小地方的通告，所以我得一路直播到九點半看他心情好不好才會來！這又變成史上第一次直播那麼晚的紀錄了！ 將姜姜姜～～～讓我們期待心靈導師 葉元之．板橋 的降臨！希望我在那之前不要做運動做過頭！ 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 本日參考資料： https://reurl.cc/ynKVmy https://reurl.cc/a5MydY