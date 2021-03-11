計程車是民眾趕時間或是深夜沒有交通工具時的好夥伴。一名女網友近日叫了一輛計程車，正要上車的時候，竟傻眼發現副駕駛座多了一位陌生人，雖然一開始有點困擾，但得知對方身分之後，卻瞬間感覺好浪漫！文章曝光後也引起網友熱烈討論。

一名女大生9日在論壇Dcard發文，表示當天透過App叫計程車，沒想到要上車前發現副駕駛座多了一名陌生女子。一開始以為是自己搭錯車，但對過車牌號碼之後確定是自己預約的車輛，讓她頓時一頭霧水。

硬著頭皮上車後，詢問司機才知道對方是司機的老婆，讓原PO忍不住笑稱「雖然不知道司機這樣子的行為有沒有符合規定，但突然感覺到一種『陪你一起上班的浪漫』」。

文章曝光後掀起熱議，有網友表示，「其實這樣蠻好的啊！如果只有我自己一個人搭車，車上只有我跟司機會不太自在也尷尬」、「可能怕無聊吧，畢竟空車等人的時候感覺都滿無聊的」、「鶼鰈情深」、「可能順便載老婆去哪裡吧，我爸工作也會開車，有時候要去的地方我媽想去我爸會順便載她，不知道是不是這樣」。

有不少人也分享類似經驗，「以前也碰過戴自己兒女的司機」、「我之前搭過後面有小孩的，還想說後面怎麼一直有怪聲，但也不敢往後看，後來是那個小孩一直偷拉我頭髮」。還有網友指出自己搭乘過同一台計程車，「我也搭過這台，當時是晚上，嚇得我以為是鬼」、「沒認錯好像搭過，阿姨會幫忙消毒，他們也不會喧嘩，車大也開得滿舒服安全的，我自己覺得OK」。