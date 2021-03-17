為減輕計程車駕駛個人面臨的法律、理債、健康3方面問題與壓力，高市府交通局自108年起，配合交通部公路總局辦理「計程車駕駛關懷服務據點」廣受好評，高雄市長陳其邁17日至市立空中大學，與前來諮商的運將關懷致意，並聽取建言，深入了解運將的需求。

根據法扶基金會資料顯示，近3年共計有500名計程車駕駛人申請法律扶助服務，主要項目包括債務糾紛、履約糾紛、交通事故訴訟。因此，為解決計程車駕駛人在法律、財務、健康層面所面臨的問題與壓力，交通局特別委託小港區的高雄市立空中大學協助辦理「計程車駕駛關懷服務據點專案」，以照顧關懷計程車司機。

空中大學自2019年開辦計程車駕駛關懷服務據點以來，已經累積服務277個人次，其中法律諮詢占4成最多，多為交通糾紛、財務等問題，今年2月起，又再加碼提供按摩服務，讓長時間駕駛的運匠可以舒緩疲勞，更有精神面對乘車顧客。

陳其邁17日特別到空中大學關心前來諮詢的運匠，並聽他們的取需求建言，甚至幫1位司機按摩。陳其邁表示，因為小港在高雄算比較南區一些，很快會在楠梓監理所再增一個北區的關懷據點，讓北高雄的司機不用跑到南高雄，如果試辦得好，將再擴增其他據點。

(中時 )