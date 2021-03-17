新平派出所員警抽絲剝繭下，最後拼湊出黃姓老翁兒子住處，順利護送老翁返家。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「司機先生！我家住台中太平，可以載我兒子那邊嗎？」日前1位年約75歲的黃姓老翁平時與妻子同住在彰化縣員林鎮，近些日子妻子到太平區兒子住處暫住，老翁一時不習慣加上自己也想看看子女，就叫計程車表示要到振福路兒子住處，恐因記憶有誤，竟迷路在振福路繞圈子，計程車司機最後求助新平派出所員警，透過員警的熱心幫助及抽絲剝繭下，最後拼湊出老翁兒子住處，順利護送老翁返家。

太平警分局新平出所警員吳立凱日前傍晚5點多執行備勤勤務，忽然有一輛計程車開到派出所門外，司機快步的走進派出所內表示，在彰化員林載了1位老先生，他表示要到太平振福路，結果竟然不知道兒子的家住那裡？加上他身上有無證件，結果繞了一大圈都找不到，只好求助警方。

老翁有點失智現象，無法說出相關資訊，所幸他尚知道自己姓名，熱心的吳姓員警一同前往振福路段搜尋，結果也無法找到，員警只好去詢問年紀大的長者，一點一點拼湊出線索，最後找到一個之前的鄰居，才得知老翁的兒子家搬到東區十甲路附近，又四處線索探訪後順利找到其子住處。

老翁之妻子得知狀況後，頻稱自己只是到兒子這邊暫住一下，加上因為丈夫有些失智現象，對其舉動實在太意外了，非常感謝警方熱心協助，結束這場驚魂記。

(中時 )