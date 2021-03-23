員警得知68歲洪婦弱視，且住處還有一公里遠，遂駕駛巡邏車護送洪婦平安回到轄內住處休息。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名68歲的洪姓婦人隨著年紀漸長視力大不如前，日前拉著手拉車返家途中，不時走上車道險象環生，警方獲報前往協助，得知其住家尚需走上1公里，擔心其返家途中恐生危險，遂熱心將其護送返回住家，讓洪婦感謝不已。

台中市政府警察局第三分局合作派出所副所長詹勝科、警員田武雄日前深夜獲報東區精武路與東光路口有一老婦走在大馬路上，熱心民眾告訴員警，他看見1名老婦人拉著手拉車走在馬路上，時不時會偏移到車道中間，該路段往來車流量大，看起來險象環生。

員警得知後立即趨前關心，經了解，現年68歲的洪姓婦人前獨自一人居住，平日生計皆靠自己拉著手拉車，沿街撿取回收物維生，然隨著年紀漸長，視力逐漸減損，加上夜晚天色昏暗，眼睛更是看不太清楚。

洪婦當時專注拉著空無一物的手推車，並沒有留意到自己已不知不覺走到道路中間。洪婦向員警表示可以自己回家，但員警得知洪婦的情況後，見她返回1公里外的住家，還需經過數個車流量大的路口，其又穿著深色衣物，擔心其獨自返家恐生危險，遂駕駛巡邏車護送洪婦平安回到轄內住處休息，對於員警熱心協助，洪婦也再三表達感謝之意。

警方提醒，民眾夜間外出時，應穿著明亮衣物或配戴反光配件，以提高夜間外出的自身辨識度，確保交通安全。同時呼籲駕駛人，夜間行駛務必打開車燈，注意車前狀況，行經路口或行人穿越道時，務必讓行人先通行，共同維護用路安全。

(中時 )