身上莫名起火，嚇壞旁人對方卻超淡定，一名男乘客日前搭乘新店客運綠16號公車，當車輛行經新店時，他身上開始冒出白煙，後方婦人嚇壞問「是不是起火了」，連司機也趕緊停車，了解發生什麼事，結果男乘客相當冷靜，直說「沒事啦」。

男子本月26日傍晚，搭乘綠16號路線公車，行經新店時，身穿的外套口袋開始冒出白煙，一名婦人見狀，趕緊告知男子身上似乎起火，也引起其他乘客騷動，而司機見後座出現白煙，隨即將公車停下，並詢問狀況。

司機了解狀況，將乘客請下車（圖片截自／中視新聞）

只見男子相當淡定，回答說「電池啦，電池燒起來而已，沒事沒事」，但司機不放心，直指「你的外套還在冒煙」，這時男子還彎腰撿下去的零錢，讓其他乘客更傻眼，最後司機擔憂其他乘客安全，最後將男子請下公車。

至於男子外套裡的電池，為何會突然起火，根據化學老師解釋，可能原因是電池破裂漏，裡頭電解液漏出來，與外套棉絮、或是口袋中的銅板接觸摩擦，產生化學作用發熱，才會冒煙起火，幸好其他乘客迅速發現有異，否則燒起來後果恐怕相當嚴重。

(中時新聞網)