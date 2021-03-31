腎臟科醫師陳俊宇日前在節目《醫師好辣》分享案例。(圖擷取自醫師好辣官方頻道)

女性私密處若不好好照顧，很容易出現感染等症狀，而一名80歲的老婦被家人察覺有異狀，原先的愛出門溜搭的她，這半年來卻拒絕出門，且上完廁所後都會留下濃濃的魚腥味，家人趕緊帶她就醫檢查，沒想透過超音波檢查發現，老婦是子宮脫垂，她更自爆每次只要發生子宮脫垂的情況，她都會「徒手塞回去」。

腎臟科醫師陳俊宇日前在節目《醫師好辣》分享，一名80歲的老婦身體相當健康，每天都會早起到公園打太極拳、和朋友下棋，不過這半年來卻變得相當反常，變得不愛出門，若逼不得已要出門的話，每半小時都會吵著要回家，每次在家都會在廁所待上一段時間，且走路姿勢顯德有些怪異。

直到有次家人發現老婦上廁所忘記沖水，廁所內瀰漫著濃厚魚腥味，加上老婦內褲上的分泌物異常，家人得知後便趕緊帶她就醫檢查，老婦向陳俊宇透露，自己時常小便不順，才會在廁所待這麼久，得知後他便替老婦做了超音波檢查，這時發現膀胱內有一大塊東西壓住尿道出口，進一步檢查後發現不是腫瘤，而是子宮脫垂。

進一步問診後老婦透露，每次只要一咳嗽就感覺有東西掉出來，結果她一看發現竟沿著私密處掉出，她就突手將整個子宮塞回，由於過程反覆不斷，導致發炎引起感染。陳俊宇聽聞後便開了抗生素讓她服用，並立即轉往泌尿科，開刀解決。

陳俊宇透露，由於老婦生了8個孩子，導致她骨盆肌肉鬆開，所以子宮才會沿著私密處一路脫垂，且外陰部整個都被往外推。他也接著說其實這種情況在老人家身上蠻常見的，家人可多觀察家中長輩是否有出現相同症狀，若有發現，需盡速送醫治療。

(中時新聞網)