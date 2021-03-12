上了年紀的男性，大多難逃攝護腺肥大的困擾。根據國民健康署的統計資料顯示，60歲以上的男性約一半的人有攝護腺肥大，到了80歲時，更有高達8成男性有這個問題。攝護腺肥大雖然不會致命，但卻會造成男性朋友生活上的不便，大大降低生活品質。

陽明交通大學附設醫院劉胤廷醫師表示，攝護腺是男性特有的器官，位於膀胱正下方出口，包圍著尿道，成年男性的攝護腺大小跟栗子差不多，功能包括束緊膀胱口以調節排尿功能、分泌部分的精液及激素，以及導引精液射出的方向及力量。但隨著年紀漸長、身體逐漸老化，約在50、60歲之後，攝護腺就會開始增生肥大如橘子，同時還會擠壓到尿道造成種種排尿障礙。

所以，當發現排尿時有排不乾淨滴滴答答、排尿中斷、流量變小、尿急或夜尿頻率增加等狀況時，很可能有攝護腺肥大的問題。長期下來，膀胱需要做出更大的收縮擠壓，才能將尿液排出，最終彈性越來越疲乏，收縮力也下降。

排尿不乾淨的狀態，可能導致髒的尿液積存在膀胱，造成泌尿道感染，引發敗血症，或回堵兩側腎臟，影響腎功能，嚴重恐致洗腎。劉胤廷醫師提醒，冬天是攝護腺肥大引發排尿障礙的好發季節，因為天氣冷，交感神經作用增強，造成尿急、頻尿、解尿不順等問題更加嚴重。

劉胤廷醫師說明，在攝護腺肥大初期，可以透過藥物治療，放鬆攝護腺，幫助改善排尿症狀。若是藥物治療效果不佳，則可考慮進行手術，將肥大的攝護腺切除，打通尿路。傳統的電燒手術，經通電後像挖冰淇淋一樣，挖除攝護腺肥大的組織，但較易有刮除不乾淨、失血量較大，以及術後勃起功能障礙等缺點。新式的雷射剜除手術，採取剜除方式，如同把橘子的果肉剝下，將攝護腺肥大的部分完整剝離乾淨。

隨著科技進步，目前有多波光雷射可供選擇，對比傳統的銩雷射、綠光雷射、紅光雷射等單一波長雷射，優勢在於同時結合2種不同波長的雷射光束，可以分別調控或同時混合使用，兼具汽化切割以及凝固止血的雙重優勢，效果更好。切割時能精細的去除攝護腺肥大組織，不會傷害周邊的神經而影響性功能，同時也有很好的止血效果，尤其對於正在服用抗凝血劑的病患，若無法暫停服藥時，也能大幅降低手術風險。

值得注意的是，無論任何1種手術，在復原期間內皆應避免劇烈運動、搬重物、騎腳踏車等活動，同時也盡量不要有便秘的現象發生。

劉胤廷醫師建議，平時可從生活型態改變開始保養，多喝水，少憋尿，在飲食方面，避免油炸、辛辣、高鹽分食物，可適量攝取番茄、南瓜等蔬果；另外，保持運動習慣、適度的射精，都對攝護腺及排尿症狀有幫助。更重要的是，若出現尿不乾淨、尿流變小、頻尿、尿急等排尿困擾，一定要盡速就醫檢查，以免耽誤治療的黃金期。

(中時新聞網)