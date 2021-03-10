不少男性因顧忌面子和尊嚴，發現生殖器官有異狀仍不好意思就醫。不過好發於20至30多歲男性的「睪丸癌」，若延遲就醫，生存機率恐剩下50％。北醫泌尿科醫師顧芳瑜分享，一名25歲男子在洗澡時突然感到「蛋蛋硬硬的」，檢查確定睪丸有疑似硬塊，緊急摘除送驗後，竟發現一顆外型如蝦球般的粉瘤。

根據《Ettoday》健康雲報導，顧芳瑜醫師分享一個特殊個案，一名25歲男子在洗澡時摸到蛋蛋疑似硬塊，就醫檢查時就遭院方懷疑是睪丸癌，建議進行摘除手術。同時男子家人也擔心，若摘除一邊睪丸，再加上化療，恐害家族斷後。對此顧芳瑜則解釋，睪丸癌和其他癌症腫瘤治療不同，由於醫師會擔心睪丸切片後易使癌細胞擴散，通常發現睪丸有不明硬塊時，會建議進行整顆摘除手術。

醫療團隊隨即替男子摘除一側的睪丸，所幸送驗結果顯示，該硬塊並非腫瘤，而是一顆外型神似蝦仁的「粉瘤」而已。顧芳瑜解釋，人體許多部位都會生長粉瘤，恰巧男子的粉瘤就長在蛋蛋上，由於硬塊長在裡面只能先摘除再送驗。慶幸的是，男子日後不需進行化療，仍保有生育能力，家人也鬆一口氣。

顧芳瑜指出，男性就算切除一顆睪丸，也不會影響到性功能，只要另一顆還在，男性雄風就不會打折扣。但他也提醒，睪丸癌多好發於20至30多歲的青壯年，若不幸罹患睪丸癌，早期治療率約在80至90％；若拖到癌細胞轉移，存活率恐剩下50％左右而已。

至於男性睪丸癌的自我檢測也相當簡單，多數的男性都是在洗澡時發現硬塊而前往就醫。一般來說，健康的睪丸從外部摸起來柔軟有彈性，像是剝殼後的水煮蛋一樣；若內部隱約摸到有像「核桃」或「果仁」般的硬塊，就應盡速就醫。

(中時新聞網)