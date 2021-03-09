桃園洪姓男子罹患癌症長期治療，日前與離婚後仍同住的前妻口角，還嗆對方「不要理我」把自己關在房內，4日前妻叫他吃飯時，發現他在床上已無生命跡象，卻在家伴屍4天才報案。洪男前妻供稱，因為兒子出遠門，她想等兒子回家再處理。警方報請初步排除外力介入，報請檢方相驗。

據警方調查，洪姓男子（66歲）離婚後仍與前妻同住一起，並由前妻幫忙料理三餐、陪同看病化療、照顧起居。日前2人吵架衝突，洪男曾對前妻怒嗆「不要理我」，但4日前妻要叫他吃晚飯時，沒有回應，一開房門就看到洪男倒臥在床上，沒有生命跡象。

然而，洪男前妻竟未立即報案。面對警方詢問，她回應因為2人已經是離婚關係，因此沒有馬上為前夫處理後事。但在家伴屍長達4天，已經出現異味，覺得這樣放著也不妥。因此在8日打電話通知消防局，警消到場發現，洪男已經死亡多日。

前妻指出，洪男因為癌症長期治療，身心狀況不佳，吵架之後把自己關在房內，她因為考量兒子不在家出遠門，原本打算等兒子回來協助處理。由於現場並無外力入侵、打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，警方將報請檢方相驗，釐清洪男死因。

(中時新聞網)