資深媒體人楊月娥（阿娥）跨足電視、廣播，常在節目上分享健康與理財資訊，楊月娥3年前才陪伴罹患血癌的小女兒「小蓁」抗癌成功，小蓁在17歲被檢查出罹患血癌，她邊完成學業、一邊對抗病魔，而楊月娥稍早則發文透露，當小蓁這段抗癌路的情緒被撩起，眼淚就不禁落下，她哭喊著：「為什麼是我？為什麼是我？」讓人心疼。

小蓁在17歲時被檢查出罹患血癌，她在媽媽楊月娥的陪伴下，在3年前抗癌成功，不過楊月娥稍早則在臉書發文透露，女兒這段抗癌路的情緒被撩起、眼淚就不禁落下，小蓁哭喊：「為什麼是我？為什麼是我？」楊月娥也提到，小蓁在17歲罹癌後，總是被關注、叮嚀，渴望獨立的心很迫切，但想跟同學一樣燃燒時間體能是禁忌。

楊月娥臉書全文。（圖／取材自楊月娥臉書）

家人對小蓁的關愛從沒少過，所以也讓她更難受，楊月娥感性發文：「沒招了，就讓她哭個夠，生病是事實，需要保重是責任，跟別人比很痛苦，安慰的話很難說，那就抱抱吧！」小蓁在父母和姐姐的擁抱下，把負面情緒全釋放，楊月娥最後也寫下：「能量釋放過後，太陽依然會升起」。

楊月娥過去就曾提到，當她得知小女兒罹患血癌時，內心很慌張，甚至自責是不是她沒把女兒照顧好「還是遺傳了什麼不好的東西給她」，一句話道盡為人母的辛酸與堅強，不過隨著小蓁積極抗癌，楊月娥也展現正能量、陪伴女兒熬過8個月的辛苦化療過程，終於戰勝癌細胞，順利「畢業」。

包餛飩嗎？ 小蓁哭成淚人兒 情緒被撩起，水龍頭就關不住了 她哭喊著：為什麼是我？為什麼是我？ 17歲罹癌後 被關注叮嚀從未少過 無法離家上大學是遺憾 想跟同學一樣燃燒時間體能是禁忌 喝水吃飯常被提醒很厭煩 渴望獨立的心很迫切 家人的關愛都... 由楊月娥發佈於 2021年3月8日 星期一

(中時新聞網)