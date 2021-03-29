新北市環河西路5段發生公車撞轎車事故(圖/翻攝畫面)

更新內容10:10)一輛首都客運公車今（29日）晚間8時許，行經新北市板橋區新月二街要左轉環河西路、往土城方向，疑因煞車不及誤闖紅燈，撞上直行的汽車及機車，公車最後撞上中央分隔島才停止，而公車車身整個卡在內外三線線車道，橫跨佔據馬路，宛如「長賜輪馬路版」造成板橋往樹林方向交通中斷。這起事故由於衝擊力道相當大，造成公車車頭嚴重凹陷，所幸3名駕駛送醫後並無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，該輛公車行經新北市板橋區新月二街要左轉環河西路、往土城方向，疑因煞車不及誤闖紅燈，撞上直行的汽車及機車，公車右側與汽車直接撞上，另波及另一輛機車，公車車頭玻璃碎裂、扭曲變形，地上留有約5公尺的煞車痕跡，殘骸散落一地。

警消獲報將3名駕駛送往亞東醫院急救，所幸意識清楚，均為手腳多處擦挫傷，並無生命危險。警方已調閱監視器釐清車禍原因，同時到醫院內對3名駕駛施以酒測。

(中時新聞網)