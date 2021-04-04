【愛傳媒葉毓蘭專欄】政府近年四處撒大錢做交通建設，美其名是「前瞻」，卻不重視交通安全一事，我已在3月5日總質詢時提出，希望院長可以重視。

臺鐵局15年內就有9名道班工死亡的事件發生，而先前普悠瑪號車禍，也與司機員過勞有關，要求交通部一定要痛定思痛，臺鐵局近五年行車事故每年均在600次上下，對於臺鐵局長期的顢頇與安全問題，卻有人主張不能怪交通部、鐵路局，但平心而論，真的跟交通部和鐵路局無關嗎？

4月2日的這場造成兩百多位同胞傷亡慘重的重大車禍，出事的車輛屬於工程名稱就叫做「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，總經費達一億兩千四百八十萬，諷刺的是，這個工程還沒有為這段330公尺長的北迴線帶來安全，卻因為臺鐵沒有在施工過程中善盡督導之責，造成如此嚴重的安全危害，因為採購法第70條明文規定「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。」這樣，還跟我說交通部、鐵路局都沒有責任？！

本次包商工程施作，期間安全規定有諸多未落實之處，但顯然肇事者李義祥，身為主管卻對於安全規定視若無睹，導致了本次災難，但該包商並非今日才有相關劣跡，從相關報導整理來看，可清楚發現李義祥所屬的義祥工業社已是各種違法違規慣犯，從104年曾以「小畫家」造假工程照片詐領工程款遭判外，工程車輛亦有多次遭罰紀錄，包括超速、車輛未定期檢驗等，而李義祥背後更有另一家義程營造公司，近年來就有20筆違規遭開罰紀錄。

但這樣的公司卻可以在五年內取得內政部、行政院、國防部等政府機關標案超過2億元，這樣的公司本身就是不定時炸彈。

此外本次設計監造的廠商聯合大地工程顧問股份有限公司，與去年12月猴硐段坍方案，更是同一個廠商，因此本案在發包從上至下都明顯出現了問題，而東新營造也是在安全上疏於管理，但臺鐵局在工程管理、安全管理、包商管理上卻依然故我，未能有所行動。

冰凍三尺，絕非一日之寒，問題發生更應該從系統及制度面去解決，而非全部推卸給意外或是個案問題，透過這次案件，我強力要求在行政體系和法律面要雙軌齊下，要求全面檢視鐵路局十年內之公共工程及承包廠商，這些厰商熟知公共工程開標，發包，及驗收，甚至出包時如何避責避罰，才會讓問題可以一再發生，但卻都可以不斷得標。

應該要求追查臺鐵局所有得標廠商是否能有效落實安全及相關規定，加以嚴懲，並且對於劣跡滿滿的廠商應提出相關規定與罰則，避免劣幣驅逐良幣，更應該避免在人命關天的安全工程，以如此輕率的態度來面對。

此外亦不可把究責處罰工作全仰賴檢調法律途徑處理，因為不只曠日費時，法律更是無罪推定，查究責任的最低標準，而且個案判斷處理，對於長期的系統性問題解決效果不足，應從行政面與制度面進行改革。行政院要組調查委員會，嚴格清查這些包商與臺鐵長期往來紀錄，並檢核過去各案例之交叉比對，並在行政體系上嚴懲不肖厰商，公諸媒體，以重建國人信心。甚至對於臺鐵系統性制度性的問題要破釜沉舟、打掉重練的決心。

「車安全到大眾運輸安全，可以說是全面崩壞，今天行政院務必拿出霹靂手段，嚴厲整飭沉痾已久，積習難改的臺鐵局及運輸安全體系，此外政府更必須拿出決心調查本件事情的真相，並將相關錯誤者予以重懲，積極改正錯誤制度，給予本次罹難者與受害家屬慰藉，更重要是重建國人信心，保障民眾安全，不然制度不改善，就算部長下臺，問題也不能解決，雖說官員去留非我所關心，人民交通安全才是我最關心的議題，但是政府若沒有以破釜沉舟的態度，檢討我國腐敗的公共工程體系，行政院蘇院長在施政報告時高談的「臺灣是世界最安全的國家」，在太魯閣罹難家屬們淒涼的哭聲迴盪下，聽來格外諷刺！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)