長榮海運大型貨櫃輪「長賜輪」橫堵蘇伊士運河多時，造成雙向回堵，航道大癱瘓，所幸終於在周一（29日）成功脫困，只不過據外媒稱，25名印度船員可能會受到法律方面的指控，還可能遭到軟禁，直到整起事件調查落幕。

根據《印度時報》30日的報導援引航運業人士的說法，印度船員和船長可能會遭受到軟禁，限制航行，直到釐清整起事故調查結束為止，但該人士並未對其中的法律程序多做概述；此外，一名航運業高層透露，「很明顯的，他們都將成為整起事件的替罪羔羊」。

印度國家航運委員會（NSB）成員的Sanjay Prashar船長向印度時報表示，當務之急應該是要釐清船隻擱淺的原因，可以透過的數據機中所記錄的對話內容，來判斷事故是如何發生的。

同時，印度全國海員工會（NUSI）也及時澄清，秘書長Abdulgani Serang表示，工會將會與船員們共同面對問題，他們現在很好，只不過壓力很大，工會會盡全力來支持他們。《商業內幕》報導援引Abdulgani Serang說法，船員目前狀況良好，在船隻檢查期間，仍持續給付薪酬，希望外界誤妄加揣測，靜待調查結果。

值得一提的是，根據《商業內幕》2日報導，長賜輪的堵塞事件雖已落幕，但在調查結果尚未明朗之際，日本船東向英國倫敦高等法院提出告訴，正式向長榮海運，以及其他涉案人士提告，法律戰正式開打。

(中時新聞網)