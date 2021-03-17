宜蘭縣消防局今天（17日）接獲民眾報案，指冬山鄉一棟民宿發現一對男女陳屍屋內浴室，消防人員抵達後，這對男女呈四肢僵硬、明顯死亡，因此轉由警方調查。

警方調查後，初步排除外力介入、無他殺之嫌，這對男女身分是年約50餘歲的夫妻，除夫妻死亡外，還有一條狗也死亡，警方正釐清這對夫妻的死因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)