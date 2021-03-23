唐氏症基金會與全聯善美的文化藝術基金會攜手，23日邀請唐寶寶、心智障礙者到宜蘭傳藝園區替高達9米的藝術裝置「希望樹」進行彩繪。（唐氏症基金會提供／林良齊台北傳真）

身心障礙者創作也能成為裝置藝術！唐氏症基金會與全聯善美的文化藝術基金會攜手，23日邀請唐寶寶、心智障礙者到宜蘭傳藝園區替高達9米的藝術裝置「希望樹」進行彩繪，展現平時美術課學習的成果，企圖改變大眾對身心障礙者的看法。

唐寶寶、心智障礙者受限智能障礙、口語表達不佳等狀況，生活中像是採買、搭車等日常，使他們鮮少能從事休閒活動，一成不變的生活也容易讓他們有沮喪、憂鬱的傾向。

為協助唐寶寶、心智障礙者能融入社區，並展現他們藝術學習成果，唐氏症基金會與全聯善美的文化藝術基金會攜手，邀請近30名的基金會小型作業所青年前往宜蘭傳藝園區參觀，也請他們替園區高達9米的希望樹彩繪128個風動葉片。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會現有9間小型作業所，透過製作手工皂培養他們工作的技能，但實際服務身心障礙青年後發現，如何讓這群青年快樂生活更為重要，在小作所平時融入包括繪畫等多元才藝課程，除了培養興趣外，更藉此幫助他們表達、舒緩情緒，達到藝術治療的目的；另一方面，也規劃社區適應課程，平時會帶青年搭乘大眾運輸工具出遊，或是到鄰近的商家購物，幫助他們在沒有父母的陪伴下，也能完成生活大小事。

(中時 )