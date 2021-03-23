桃園市大園、觀音地區近期發生多起假交友真詐財案件，所幸機警的行員在被害人匯款時發現異狀，即時向警方通報，順利攔阻詐騙。大園警分局長吳明彥今日上午前往大園某郵局及觀音工業區郵局頒發感謝狀及超商禮券，感謝行員協助攔阻詐騙，積極守護民眾財產的安全。

警方表示，大園某郵局及觀音工業區郵局日前分別受理民眾臨櫃匯款案件，民眾均表示是要匯款在外地工作的男友，機警的行員察覺異狀，主動關心提問並通報警方到場協助處理，成功阻止民眾匯款。

大園警分局長吳明彥表示，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友詐騙等類型，為防止民眾遭詐騙集團詐騙，警方積極與轄內金融機構及超商建立聯防機制，共組防詐通報網，加強宣導反詐最新資訊，並請行員及店員如遇民眾疑似遭詐騙情形，立即通報警方派員到場處理，以維護民眾財產安全。

警方也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率。

(中時 )