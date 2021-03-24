婦聯會今舉行創辦人蔣宋美齡女士124誕辰紀念，會中特別頒贈首屆「婦女卓越貢獻獎」給創辦「空中英語教室」的彭蒙惠，並頒發獎金新台幣100萬，感謝彭蒙惠終身奉獻人民的襟懷與熱忱。

婦聯會今在美齡樓舉行的追思禮拜，由婦聯會主任委員雷倩主持，蔣方智怡，婦聯會常委、委員，蔣夫人創辦的華興、振興等機構以及士林官邸代表和民眾約300人。

雷倩表示，蔣夫人全心全意為國家人民奮鬥服務的決心，只在意工作的切實推展，不在乎地位的高下，堅忍不拔勇於任事，婦聯會為求紀念，主動推舉卓有貢獻的婦女，作為社會學習的典範，舉辦首屆「婦女卓越貢獻獎」，得獎人為彭蒙惠女士。

雷倩表示，彭蒙惠女士1926年出生於美國華盛頓州西雅圖市，1951年來到台灣，70年來從事英語教學與傳播福音，創辦「救世傳播協會」、「空中英語教室」及「天韻合唱團」等，愛在斯土，日月芳菲，值得社會大眾的尊敬與學習，除致贈表揚狀與獎座，並贈獎金新台幣100萬。

彭蒙惠女士今天坐輪椅親自出席，除了表達感謝外，並致詞表示對蔣夫人的欽佩之意。她說，蔣夫人是虔誠的基督徒，做的是上帝要她做的事，彭蒙惠她自己做的也是上帝要她做的事。

此外，婦聯會經會員大會通過，提撥新台幣200億元，捐供各公益團體作社會慈善之用，先前已與200多個團體簽訂捐贈契約，金額達55億餘，今也進一步44個團體簽約，金額28億餘元。雷倩表示，待婦聯會與黨產會間的訴訟結束，勝訴後財產解凍即進行撥付。

(中時 )