3月8日國際婦女節前夕，縣長楊文科偕夫人甘秀美，特別與穿著幹練、洋溢優雅知性美的縣府女性一級主管合影，感謝她們善用溫柔堅毅的特質，在工作崗位上的努力與付出，讓縣政推動更順暢。

縣府人事室統計，全縣公務同仁中，女性同仁比例達到65％，楊文科並向縣府所有的女性同仁、縣內所有的婦女朋友致意，祝福大家「婦女節快樂！」

「女性撐起半邊天！」楊文科說，夫人甘秀美接任新竹縣婦女防火宣導隊總隊長後，走出家庭主婦相夫教子的角色，投身公共事務，帶領13鄉鎮市15個防火宣導分隊，守護縣民居家安全。

楊文科肯定夫人的勇氣和堅毅，相信能鼓勵更多女性打破既有框架，投身公共事務，在各個領域嶄露頭角，共創新竹縣更友善、更平等的工作和生活環境。

楊文科表示，他上任以來，大力提攜「女力」擔任縣府主管，延攬竹科、中科、轉戰到南科，擁有豐富公務行政經歷的陳季媛擔任秘書長。

縣府女性局處長有，民政處長邱靖雅、教育處長楊郡慈、主計處長黃文琦、文化局長李安妤、稅務局長彭惠珠等5位，比例佔23.8％。副局處長有8位，比例36.4％，縣府20個局處不含警察局，女性科長級主管76人，比例將近6成。

為讓女性同仁能夠安心上班，縣府2019年10月啟用縣第一座公共托育幸福家園，並彈性調整工作時間等措施，協助女性同仁能兼顧工作與家庭生活。

另外，人事處也簽訂包含產後護理之家、托嬰中心、幼兒園及課後照顧等托育特約商店，建立起員工家庭支援系統，替縣府女性同仁分勞解憂。

(中時 )