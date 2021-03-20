珠寶大盜陳清課領軍犯下的新北市三重區銀樓3000萬金飾搶劫案，檢警迅速偵破，新北地檢署昨晚間複訊後，將陳嫌、彭嫌及王嫌向法院聲請羈押禁見獲准，另名夏嫌20萬元交保。檢警後續將繼續追查贓物下落。

70歲主嫌陳清課獄中結識63歲彭家華、50歲王雷，陳發現三重銀樓平時只有1對年邁夫妻看管，犯案前兩周在附近勘查，前天上午9時趁70歲銀樓蕭姓老闆獨自開門營業時，夥同彭、王持辣椒水闖進店內綑綁老闆，得手約3000萬金飾、珠寶後逃逸。

警方調查，陳、彭、王3人犯案後立刻分贓、分頭逃逸。陳清課先由彭騎機車載往永和躲藏，之後找來女友夏萱惠接應開著白色休旅車載往高雄仁武住處，又叫夏女騎機車將他送往高鐵高雄站，陳在台鐵、高鐵共構車站中故布疑陣來回穿梭，最後搭上台鐵南迴線自強號，準備在跨日抵達花蓮藏匿。

案發後警方依車籍資料，清查監視器後先逮獲彭家華，但他矢口否認犯案，警方透過溫情勸說才突破心防掌握共犯，並迅速趕往高雄逮獲接應陳清課的夏女，並在夏女住處頂樓電梯上的夾層裡起出79兩、市價約500萬的金飾。夏女辯稱，僅協助接應，其他不知情。

夏女落網後，警方調出監視器並突破夏女心防，得知陳正搭火車往花蓮，立刻聯絡花蓮警方協助，在花蓮火車站逮獲剛下火車的陳清課，在他身上搜出2把改造手槍及14顆子彈，另在新北市三峽鳶山附近逮獲最後一名搶嫌王雷並找回72兩黃金。

警方統計，目前已從陳清課身上起出3萬8000元；彭榮華、夏萱惠身上各搜出5萬現金；遭搶的3000萬黃金、珠寶，目前共找到151兩黃金，訊後依強盜罪嫌將4嫌移送偵辦，並持續追查下落不明的翡翠、珠寶和250兩黃金。陳清課、彭榮華、王雷3嫌涉犯重罪，且有串證之虞，新北地院今裁定羈押禁見。

(中時 )