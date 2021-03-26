台灣電力公司大觀及明潭發電廠為解決日月潭淤積和排砂問題，規劃將淤砂排入水里溪內，台電表示，排砂不會影響水里溪水源及生態；水里鄉民則說，此事會影響水里溪環境，26日水里鄉長陳癸佑協同民眾，前往明潭發電廠發出嚴正抗議。

陳癸佑表示，近年來鄉公所為提升鄉鎮機能，積極營造親水環境，建構水里溪水岸綠色觀光廊道，以發展觀光，但台電公司不尋其他適當的排砂方案，亦不採納地方意見，執意進行該公司原定排砂計畫；排砂計畫時間長達4年，且每日均會排砂，此舉勢必嚴重汙染水里溪水源及破壞生態，並影響地方發展及鄉民生活品質，其排砂汙染恐將水里發展的重要元素破壞殆盡。

陳癸佑強烈要求台電公司增設延長排砂放流管，以「濁清分流」工法，確保水里溪水不受排砂影響，如果台電公司執意目前計畫，將不惜任何代價帶領鄉民抗爭，以確保水里溪的生態環境及水里鄉親們的生活品質。

台電則指出，水里溪本身自然流量非常少，水源主要是來自台電公司的發電尾水，鄉公所提出放流管工法的建議，已委請顧問公司進行評估，降低環境生態的衝擊。

台電表示，去年3月至4月間委請顧問公司針對發電排砂對於下游的影響進行模擬試驗，經試驗結果，泥水經過發電用水稀釋過後，下放到下游的濃度已低於1000ppm，更低於水里溪匯流濁水溪平均3000ppm的濁度，水里溪也並未因此造成淤積情形，不過既然鄉公所提出了「清濁分流」的建議，台電會立即展開相關作業工法評估。

(中時 )