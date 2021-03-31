新北市瑞芳區今（31日）驚傳一名39歲李姓台電員工在維修電塔時不慎觸電，下半身3度燙傷，目前意識清楚，送往內湖三軍總醫院救治。

據了解，今早上午10點多，李男前往新北市瑞芳𫙮魚坑路附近維修電塔，不慎觸電，新北市消防局接獲通報後，立即趕往現場，先行斷電，便將李男護送至地面，目前下半身3度燙傷、脫皮、意識清楚，送往內湖三軍總醫院，台電及警方正介入調查中。

(中時 )