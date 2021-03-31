瑞芳台電員工修電塔觸電 下半身3度燙傷急送醫 12:182021/03/31 中時 陳彩玲 、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區驚傳一名李性台電員工在維修電塔時不慎觸電。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區今（31日）驚傳一名39歲李姓台電員工在維修電塔時不慎觸電，下半身3度燙傷，目前意識清楚，送往內湖三軍總醫院救治。 據了解，今早上午10點多，李男前往新北市瑞芳𫙮魚坑路附近維修電塔，不慎觸電，新北市消防局接獲通報後，立即趕往現場，先行斷電，便將李男護送至地面，目前下半身3度燙傷、脫皮、意識清楚，送往內湖三軍總醫院，台電及警方正介入調查中。 改線路偷電竊112萬 新莊工廠負責人遭判4個月 《百貨股》瞄準兒童節商機 富邦媒momo拚買氣增3倍 (中時 ) #台電 #瑞芳 #維修 #電塔 #觸電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場》生技醫藥廠穩坐後疫獲利尖兵 福利加碼挺員工 17:142021/03/24 生活 台積電旗下采鈺科技3／23申請登錄興櫃股票 09:322021/03/24 財經 商研院 開辦Excel商業數據分析 04:102021/03/23 企業經營 成中恆營造善盡社會責任 提供地下水助台積電、民眾 22:032021/03/23 寶島 被動新兵報到 臺慶科4月下旬掛牌 14:422021/03/24 財經 加強技職人才訓練 國產汽車商贈新北高工油電車 15:412021/03/24 寶島 美晶片老大搶代工 謝金河曝1要害：反問「押台積電或賭英特爾」 16:302021/03/24 財經 英特爾蓋新廠搶單 台積電暴跌3％摔至571元 09:072021/03/24 財經 玉山 邀大眾響應地球一小時 04:102021/03/24 金融．稅務 男人下半身幸福看這裡 盧星華院長教你搶救攝護腺肥大 09:222021/03/24 健康 車商竄改里程遭起訴仍再犯 檢怒：不知悔改 16:532021/03/23 社會 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 台塑六輕協理宿舍輕生 發現時已出現屍斑 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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