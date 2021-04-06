台中的台中火力發電廠，被台中市府掌握明確的資訊發現，昨天該部三號機組在深夜時候比照先前二號機組啟動點火，逐步升溫投煤運轉。（台電提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕6日在市政會議一開始就表示，要宣布一個不太好的消息，已被市府下令廢止操作許可證中火三號機組，昨天深夜重啟，台電明顯不通知，不溝通的惡意令人遺憾，抨擊中央逆向而行，先是對台中限水，未提出明確全國性水資源永續方案，現又惡意恢復三號機組燃煤發電，與民為敵、違反民意，傲慢的執政態度，台電違法重啟依法可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，依法重罰、絕不寬貸。

全台陷入限水之苦的焦點之際，台中市府對中火監督不懈怠，盧秀燕表示，台電公司前年底被台中市府下令廢止操作許可證的台中火力發電廠三號機組，竟在中央政府的同意之下，市府有明確的資訊發現，昨天該部三號機組在深夜時候比照先前二號機組啟動點火，逐步升溫投煤運轉。

盧秀燕強調，這幾天全國電力備載容量，都在百分之十以上，呈現綠燈，近期在全國電力充裕，而未有極重大需求的情況之下，中央政府對台中對市府既未通知也不協商，更不顧市民的情感，重啟三號機組燃煤、發電，明顯的不通知，不溝過的惡意令人遺憾。

台中市政府環保局副局長商文麟率隊前往現場稽查，發現該機組鍋爐已用柴油燃燒點火預熱、爐溫超過攝氏280度。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「中央政府重啟原先停止的燃煤機組，帶頭製造空氣汙染」，她抨擊，強迫我們用更多的肺發電，殘害中部民眾的健康的做法，台中市要表達強烈的不滿和抗議，台中市政府和全體市民提升努力，認真打拚，力圖更進步、更美好的生活。

盧秀燕炮轟中央逆向而行，對台中市先是限水，沒有提出明確的全國性水資源永續方案，現在又是惡意的恢復三號機組燃煤發電，這種與民為敵，違反民意，傲慢的執政態度，「其實是我們如此善良的台中市民，相信都會有所感受」。

盧秀燕說，要提醒中央政府，水、電力、鐵路等交通都是百分之百的國營事業，由中央掌控，也關係到民眾的最基本生活，如果不斷地出問題，沒有辦法的有效解決，沒有辦法照顧好民眾的基本生活，實在對不起民眾，也會影響到國家的發展。

環保局表示，台電違法重啟依法可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，將依法重罰、絕不寬貸。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

她表示，一個城市的發展，就和人的成長一樣，會碰到各式各樣的困難和挑戰，台中市政府團隊一定會和民眾站在一起，以民為本，以民為尊，調整應變，把危機化為轉機，台中市會更團結、更努力，這就是台中人的精神。

全國供電目前充裕呈綠燈等級且未有緊急重大需求的情況下，台電5日晚間逕自啟動原遭廢止操作許可證的台中火力發電廠3號燃煤機組，台中市政府環保局副局長商文麟隨即率隊前往現場稽查，發現該機組鍋爐已用柴油燃燒點火預熱、爐溫超過攝氏280度，環保局表示，台電違法重啟依法可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，市府將持續稽查，若台電進一步違法燃煤發電，將依法重罰、絕不寬貸。

(中時 )