黎新公園有遊戲沙坑、親子盪鞦韆、無障礙盪鞦韆、七階音樂管等設施，具有水資源循環利用、節能減碳等效益。（陳世宗攝）

台中市政府建設局爭取中央補助加上自籌經費，以黎明水資源回收中心戶外閒置場域再造而成的黎新公園（公93）12日啟用。（陳世宗攝）

台中市政府建設局爭取中央補助加上自籌經費，以黎明水資源回收中心戶外閒置場域再造而成的黎新公園（公93）12日啟用。副市長黃國榮說，以水環境教育為發想，建構友善、韌性、永續的都市防災公園，讓孩子在遊戲過程中認識水循環；營造寓教於樂水資源教室，實踐市長盧秀燕「富市台中，新好建設」理念。

建設局長陳大田說，黎新公園全案改善面積約4.73公頃，兩期工程總經費約1億275萬元，水利署補助7成、市府自籌3成，公園內採用透水鋪面及保水設施，並設置水環境導覽解說系統；園區內澆灌及沖廁用水皆以雨水貯留利用、中水回收系統為主，具有水資源循環利用、節能減碳等效益。

陳大田指出，市府透過1、2期工程，將黎新公園原本的大型組合式遊具汰換，擴大兒童遊戲空間，新設全國唯一1座西瓜造型的多元攀爬遊具，以及遊戲沙坑、親子盪鞦韆、無障礙盪鞦韆、七階音樂管等設施；讓孩子在遊戲過程中認識水循環，教育孩子節約用水，珍惜水資源。

黃國榮表示，市府積極爭取全國水環境改善計畫補助，感謝水利署補助7成經費，市府分兩期執行黎新公園環境景觀優化，改造早期汙水處理廠的氧化渠道及曝氣池，佈設體健設施及雨水花園；同時將2018台中世界花卉博覽會探索館主體結構，結合太陽能光電板重新構築為弧形棚架，達到環保、節能減碳及資源永續理念。

建設局強調，市府每年均會推出大型的遊戲場新闢或改善專案，台中市有愈來愈多特色公園，包括大里區大元公園具有多樣攀爬設施，讓小朋友進行體能挑戰；大雅區的二和公園提供不同類型及高度攀爬設施、繩索、沙坑等多元設施，創造親子互動關係，歡迎家長帶小朋友到市府用心規劃的主題遊戲場。

(中時 )