竹山公園農樂會活動吸引600名親子同樂，小而美的竹山公園發揮歷史遊憩功能。（竹山鎮公所提供／陳淑芬南投傳真）

竹山公園農樂會活動吸引600名親子同樂，小而美的竹山公園發揮歷史遊憩功能。（竹山鎮公所提供／陳淑芬南投傳真）

南投竹山鎮公所17日在竹山公園舉辦的「2021竹山野餐趣星光農樂會」，吸引近600名親子共襄盛舉，現場熱鬧滾滾。竹山鎮長陳東睦今天表示，竹山公園是竹山鎮之肺，有重新立碑的「前山第一城」碑、日本時代遺留下來的石燈籠、夫妻狛犬以及珍貴老樹竹柏等等豐富歷史文化資源，更是小而精美的遊憩公園，歡迎大小朋友來踏青散心。

「野餐趣星光農樂會」17日在竹山公園由太鼓的熱情表演下熱鬧登場，竹山鎮公所表示，現場安排親子野餐、音樂演出及奇幻泡泡等親子活動，吸引約600名親子到場，親近自然共享野餐及音樂演出。精彩的泡泡秀，讓大小朋友大玩泡泡，現場歡笑聲不絕於耳，熱鬧滾滾；新興網紅小小打擊樂達人涵涵演出爵士鼓，不少親子隨著熱情音樂手舞足蹈，現場浪漫歡樂。

陳東睦表示，竹山公園重新立碑的「前山第一城」碑、日本時代遺留下來的石燈籠、夫妻狛犬及珍貴老樹竹柏等歷史文物，此外，還有小孩的遊憩區溜滑梯、沙坑社區、老人地面高爾夫球場、以及青少年籃球場等等設施，不但具有歷史意義，更是小而精美的公園。

(中時 )