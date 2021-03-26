五股爆炸27歲男4指炸成10多塊碎肉 警消苦找＋手術接回1指（翻攝照片／戴上容新北傳真）

五股區新五路民宅26日深夜0時許發生爆炸案，27歲陳姓男子左手被炸到只剩下食指，消防隊上樓查看發現，室內鮮血淋漓、殘肢四散，遺留疑似電子產品的鋁片，消防人員分數趟才將陳男殘肢找回送到醫院，經緊急手術，男子順利接回大拇指，其餘3指因過於破碎接回失敗，後續將由警方調查事發經過。

26日凌晨0時許，五股新五路三段大樓傳出爆炸巨響，住戶們紛紛出來查看，陳男全身都是血，左手掌流血不止，住戶們一度傳出爆炸是因瓦斯氣爆、行動電源爆炸，有網友在臉書社團「我是五股人」貼文，「我這鄰居，家裡爆炸手指頭都炸光了，意識清醒人已送醫」，引發議論。

消防隊表示，獲報後趕抵現場，陳男和28歲汪姓女友已經在一樓處等待救護車，救護人員檢查，男子左手5根手指只剩下食指，包紮止血後，送往淡水馬偕醫院治療。

消防隊員將陳男送醫後前往爆炸處查看，陳男大門深鎖，經警消人員奔走醫院取得陳男鑰匙和警衛協助下，消防順利抵達事發屋，救護人員一開門，見到現場鮮血淋漓、殘肢滿地，立即在現場找尋斷肢，不幸的是，殘肢都被炸成10餘塊小碎肉，救護人員立即冰凍緊急處理後送往醫院。

爆炸事件發生後，陳男向鄰居表示，當時正在廚房煮東西，不明原因發生爆炸。據悉，當時客廳桌上放有消夜、啤酒，陳男疑有飲酒，而餐具受爆炸波及已破碎，廚房流理台水槽內還有吃剩的泡麵殘渣，女友當時人在房間，並未遭受波及，寵物貓平安，屋內並無可疑爆裂物。

警消研判，爆炸地點在客廳，現場遺留多塊鋁片，鋁片殘骸印有「Made in Taiwan」及「cycle」圖樣，現場未有火勢，初步排除瓦斯氣爆，疑是電子產品爆炸引起，然而確切物品仍待調查釐清；陳男於26日中午結束手術轉往病房，在警消、醫生幫助下，陳男順利接回大拇哥，警方則派員前往醫院釐清整起爆炸原因。

(中時 )