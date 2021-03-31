彰化縣溪湖鎮30日深夜發生一起駭人聽聞的行兇案，40歲越南籍洪姓女子，懷疑臺灣籍男友黃男出軌，竟然趁男友睡著時，拿出剪刀將生殖器剪斷。（讀者提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮30日深夜發生一起駭人聽聞的行凶案，40歲越南籍洪姓女子，懷疑台灣籍男友黃男劈腿，竟拿出剪刀將黃男生殖器剪斷，警方獲報後前往現場，趕緊將男子送往彰化基督教醫院搶救，但因生殖器已經不知去向，也無法接回，黃男目前生命跡象穩定，警方正深入調查當中。

警方表示，30日晚間洪姓女子到派出所報案，表示自己用裁縫用的大剪刀剪斷男友生殖器，警方不敢大意，跟洪女前往住處，發現黃男血流如注從樓上準備下樓，連忙叫救護車將黃男送醫，但在屋內遍尋不著黃男生殖器，洪女則表示，自己已經將生殖器沖進馬桶了。

據了解，警方到達現場時，發現血跡從房間一路灑到浴室，黃男表示當晚睡醒後，發現下體鮮血直流，走到浴室清洗，才發現生殖器不見了，下樓就發現有警方在場；彰化基督教醫院副院長周志中表示，黃男到院後自述，當晚吃完花雕雞後睡著，醒來發現生殖器遭截斷，尿道出血沒有發現殘肢。

附近鄰居表示，黃男離過3次婚，有3個女兒，2個出嫁1個在外地工作都沒同住，就黃男跟越南籍女友同住，聽說認識1年半後，2019年10月開始交往，去年春節前才帶回來溪湖同住，平時會同進同出，感情看起來沒有異狀，先前也沒有看過嚴重爭吵，沒想到發生這種事情。

由於警方及醫護人員到場後，黃男對於痛覺的感受並不明顯，有泌尿科醫師表示，一般男性是絕對無法忍受這種疼痛感，因此是否有遭下藥或其他因素造成痛覺失衡，還有待警方調查釐清。

(中時 )