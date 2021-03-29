民進黨立委莊競程服務處顧問施朝賢，獲總統蔡英文聘任為總統府國策顧問，29日上午前往台北，參加總統府致送國策顧問聘書典禮。對此，莊競程喜上眉梢表示，與有榮焉，並肯定他的專業表現，為選民提供最周全與迅速的服務。

莊競程指出，施朝賢曾任國大代表、全國產業總工會及台灣電力工會理事長、行政院勞工委員會委員，對台電、自來水、中華電信等業務，相當專業嫻熟，協助服務處快速解決民眾相關陳情案件，減少民眾許多不便。

施朝賢29日獲總統蔡英文親頒國策顧問聘書，莊競程感到與有榮焉，肯定實至名歸。莊競程非常感謝具國策顧問身份的施朝賢，願意加入他的服務團隊來幫忙與付出，讓他的團隊陣容更加堅強與具服務實力。

施朝賢說，他長期擔任工會幹部，深諳基層勞工心聲；由於出身於打鐵勞工家庭的莊競程，競選期間提出「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」，讓他相當佩服與肯定，因此，願盡綿薄之力，一起為弱勢族群與更需要幫助的民眾打拚。

施朝賢現年66歲，2016年首度獲聘國策顧問，2021年獲續聘，聘期自2021年2月9日起至2022年5月19日止。

(中時 )