有「行走費洛蒙」之稱的饒舌歌手瘦子，去年推出個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》時，曾認愛攝影師女友Jennifer。3月9日傍晚，本刊直擊感情穩定的兩人吃完火鍋後，轉往萬芳醫院婦產科看診，讓人不禁聯想到曾表示自己「想生勝過結婚」的瘦子是否好事近了？如果真有好消息，他的廣大女粉絲恐怕要哭哭了。

3月9日下午3點半，張震嶽和「頑童MJ116」的成員瘦子、大淵和小春，連袂出席關懷遲緩兒的公益記者會。結束活動後，瘦子換上灰色帽T、頭戴藍色棒球帽，搭上大淵的便車前往台北市大安區，接著獨自進入一棟商業大樓。

結束工作的瘦子，和女友Jennifer、友人一同在路邊抽菸聊天。（圖／本刊攝影組）

傍晚5點左右，瘦子再度出現，身邊除了有女友Jennifer陪伴，還多了數名友人同行，一夥人看似有正事要處理，再度轉往附近一棟大樓。直到5點二25分，瘦子和Jennifer才向友人們告別，接著搭上多元計程車，不到30分鐘就返回位於文山區的家。

晚間6點半左右，小倆口穿著同樣的衣服步出家門，牽著手走到附近的自助小火鍋店用餐，兩人取食材時不忘戴好口罩，為防疫做了最佳示範。過程中瘦子和Jennifer邊吃邊聊，雖然店家有用餐時間九十分鐘的限制，但這對情侶僅花了30分鐘就快速嗑完。

先吃飽的瘦子忙著滑手機瀏覽照片，接著和Jennifer聊天，只見他話匣子一開就滔滔不絕、比手畫腳講個不停，Jennifer除了邊吃邊專心聆聽，聽到有趣之處也會以笑容回應，兩人臉上洋溢著滿滿的幸福。而瘦子帶女友外出用餐毫不忸怩，互動親密又自然，堪稱新世紀藝人談戀愛的最佳代表。

瘦子和Jennifer來場小火鍋晚餐約會，邊吃邊聊非常開心，女方臉上滿溢著幸福的笑容。（圖／本刊攝影組）

飽餐一頓後，兩人先到一旁的便利商店採買，接著瘦子就在騎樓抽起了菸，數分鐘後一輛多元計程車抵達，他趕緊熄掉菸頭，收起菸屁股和女友一起上車。雖說瘦子相當守法不亂丟菸蒂，不過為了健康，還是少抽點比較好。原以為小倆口接著要進行一場浪漫約會，劇情卻由此超展開。7點36分，瘦子和Jennifer搭車直奔萬芳醫院，在二樓婦產科候診。

吃完晚餐的兩人不急著返家，而是先到隔壁的便利商店採買。（圖／本刊攝影組）

（《CTWANT》提醒您，抽菸有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

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(中時新聞網)