在議會有「長腿姐姐」稱號的國民黨台北市議員鍾沛君，年初宣布自己疑似罹患肺腺癌，經開刀切除病灶後，她迎來新生，也與音樂人陳布朗譜出新戀情。本刊直擊3月5號晚間近8 許，沉浸熱戀中的兩人，從八德路停車場走到餐廳短短5、6分鐘，陳布朗沒戴口罩，霸氣一路緊牽鍾沛君，小倆口甜蜜十指緊扣，大方放閃。

前幾天3月2日晚間9點18分，鍾沛君與陳布朗在台北市市民大道的居酒屋共進晚餐，鍾沛君被逗得花枝亂顫。（圖／本刊攝影組）

3月2號，本刊直擊鍾沛君和陳布朗在居酒屋耳鬢廝磨享受宵夜，最後一起回到男方家過夜。3天後，3月5日下午3時20分，本刊再度直擊，鍾沛君又開著她的奧迪休旅車，從吳興街陳布朗的住處出來，一路直奔內湖TVBS電視台錄影。晚間6時50分，鍾沛君錄完影後，開車前往中山區，在接近民生東路、新生北路口時，她突然將車速放慢，接著一個迴轉，把車停在民生東路旁，似乎正在等人。

不到10分鐘，晚間7時13分，戴著紅色棒球帽、一身黑色嘻哈打扮的陳布朗騎著白色小折出現，接著熟練開了休旅車的後車廂，將小折拿上車放妥後，直接霸氣走到駕駛座，此時穿著白襯衫、牛仔褲的鍾沛君立刻下車，像個小女人一樣乖乖跑到副駕駛座享受被接送的幸福感，從兩人「換手」開車的嫻熟動作來看，陳布朗早已習慣駕駛鍾沛君的奧迪。

晚間7點40分，陳布朗將車停到八德路威京大樓地下停車場，兩人走出大樓時，陳布朗沒戴口罩，也不擔心旁人眼光，直接牽起鍾沛君的小手，兩人十指緊扣，沉浸在粉紅泡泡裡，陳布朗臉上滿是笑容，感覺心情相當好，而鍾沛君雖然被口罩遮住半張臉，但仍看得出有些嬌羞，儘管如此，兩人依舊閃瞎許多路人。

兩人到了八德路「牛老大涮牛肉」大啖牛肉火鍋，這一頓愛的晚餐吃了1個多小時，晚間9點03分，買單走出餐廳後，再度開啟熱戀模式，手牽手到停車場取車，同樣由陳布朗開車，途中還將車上的白色小折送修，最後再度回到陳布朗家中，一直到隔天上午9時許，都未見兩人出門。

用餐期間，陳布朗除了伸手輕撫鍾沛君臉龐，起身離席時，也不忘趁機摸摸鍾沛君，明顯熱戀中。（圖／本刊攝影組）

本刊截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾沛君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。鍾沛君最後強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

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(中時新聞網)