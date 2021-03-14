許維恩與王家梁正在熱戀ing。（圖／取材自許維恩 Instagram）

許維恩情定王家梁 KID認證暖送祝福：這是我身為前前男友的責任！

女神許維恩愛情、事業兩得意，她去年開設經紀公司，近來與旗下藝人王家梁擦出愛火，這段戀情曝光後，小倆口雙雙大方認愛，而今（14日）適逢白色情人節，許維恩也在網上首放閃，她甜曬合照、標記王家梁，並直呼：「今天是情人節耶」。

39歲許維恩與33歲王家梁譜出戀曲，這段差6歲姊弟戀曝光後，兩人都大方認愛，而今（14日）適逢白色情人節，熱戀ing的許維恩稍早則在網上首放閃，她甜曬兩人的影子合照、標記王家梁，並直呼：「有人半夜提醒我～才知道今天是情人節耶 謝謝～」，傻大姐的她還反問：「但3/14是...怎麼樣情人節～完全不懂」，逗樂網友。

許維恩IG全文。（圖／取材自許維恩 Instagram）

照片中，許維恩小鳥依人地依偎在王家梁身旁，雖然照片沒有露臉、只有影子，但兩人的親密模樣已閃瞎眾人，王家梁也在IG甜回三個愛心貼圖回應，小倆口首曬恩愛就讓網友快眼瞎，粉絲也留言直呼：「好閃」、「恭喜 你們好適合喔 幸福唷」、「終於呀」、「好甜蜜」、「要幸福快樂」。

許維恩與王家梁對戀情態度大方，小倆口日前也大方合體，許維恩讚王家梁溫柔貼心、成熟也善傾聽，懂很多戲劇，許維恩沒否認以結婚為前提交往，王家梁則說：「希望往好的方向走」，而王家梁也提到，兩人許多觀念、想法接近，也都喜歡宅在家，字裡行間散發熱戀的粉紅泡泡。

(中時新聞網)