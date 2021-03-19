大陸知名演員孫儷和男星鄧超是演藝圈模範夫妻檔，從相愛到結婚生子超過15年，育有一對兒女等等、小花，夫妻倆時常在微博上分享生活趣事，如朋友般的放閃模式羨煞不少粉絲，日前孫儷也在專訪時提到婚姻狀態，甜蜜透露現在享受著愛人和被愛的感覺。

日前接受雜誌《時尚COSMO》專訪，孫儷表示為了維持身材常會出門健身，每次出門才不到一個小時就會被滿滿訊息轟炸，一看全是「老婆你在哪」、「媽媽你在哪」，讓她感受到滿滿的愛，知道自己是被需要的，認為這就是簡單難得的幸福。

孫儷也稱讚老公願意和她一起討論孩子的所有事，夫妻倆也達成共識，要多安排一家人的活動，共同減少外部應酬，且一家四口一起吃晚餐是最重要的事，飯後也要多陪伴孩子，當他們分隔兩地時，也每天都會向對方說早晚安。

鄧超和孫儷過去就經常放閃，日前鄧超才在微博上傳一張和孫儷喝咖啡的合照，並表示「被孫老師和孩子調整到從晚上喝一杯變成了早上喝一杯了」，配上哭泣的表情符號，儘管看起來無奈，卻被認為是在低調放閃，引來不少網友狂虧，「超哥你為什麼最後是哭的表情呢，娘娘這是為你好啊，早睡早起身體好」。

(中時新聞網)