51歲港星陳浩民和小16歲女星蔣麗莎2011年結婚後，5年內生下3女1子，不過蔣麗莎產後狀態極佳，仍保有少女般的外貌，完全不像生過孩子，近日夫妻倆帶著孩子現身迪士尼，兩人凍齡模樣和恩愛互動引起熱議。

有網友巧遇陳浩民和蔣麗莎帶著4個孩子到迪士尼遊玩，並大讚陳浩民本人無敵帥氣，看起來非常年輕，而穿著黑色緊身褲的蔣麗莎則是瘦又美，目擊網友更強調她臉超級小。

網友巧遇陳浩民一家，蔣麗莎(紅框處)狀態似少女。(圖／翻攝自微博)

而夫妻倆更甜蜜自拍，互動看起來就像20幾歲的熱戀小情侶，也讓人相當羨慕她們之間的好感情。其實，陳浩民夫妻相當恩愛，因此生產力也驚人，2011年結婚後，5年內就生下4胎，且蔣麗莎每一次都是剖腹產，但產後她仍維持少女顏值和前凸後翹的身材曲線，絲毫不像生過孩子的媽。

不過孩子多開銷也大，陳浩民除了在大陸拍戲，還成了抖音網紅，妻子蔣麗莎也進軍直播平台，但還是受到疫情影響，工作量銳減，為了節省開銷，1家6口將搬離月租14萬港幣(約53萬台幣)豪宅，住回多年前買的舊屋。

陳浩民也表示除了省錢外，孩子也漸漸長大，他多年前花了4500萬港幣（約1億7370萬台幣）在香港紅磡附近買的房子，剛好有6間房，比起租的豪宅還多2間，所以搬回舊屋不但省錢，一家人也多了自己的獨立空間。

(中時新聞網)