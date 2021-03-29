國民黨青年部在青年節舉辦「多元共生．世代共榮」記者會。（黃福其攝）

今天是青年節，國民黨青年部舉辦「多元共生．世代共榮」記者會，為爭取大量流失的青年支持國民黨，將在4月陸續舉辦新住民、原住民族與客家的青年願景論壇，並首次公布青年住好願景營的形象影片，宣告「居住正義青年工作坊」成立，彰顯國民黨要從新願景、新政策爭取新世代的決心。前桃園縣長吳志揚主張各政黨都應進入大專院校，讓青年接觸公共議題，不能讓大學生被單一政黨操控。

黨主席江啟臣今天出席記者會，並邀吳志揚、新住民工作委員會主委林麗蟬、原住民族工作委員會副主委宋雨蓁，各代表客家、新住民及原住民與會。

江啟臣說，110年前數以千百計的熱血青年追隨國父孫中山，滿懷理想，推翻專制，建立中華民國。如今雖然不是革命的年代，卻是政黨政治的年代，投票選擇取代動刀動槍。國民黨目前是最大的在野黨，如何讓青年看到國民黨對各種議題、價值的堅持，這是國民黨現在應該要做的。

他指出，在政黨政治的年代，國民黨必須用議題、政策跟青年對話，爭取年輕人認同及支持。國民黨是127年的百年老店，確實有包袱，但國民黨最重要的價值就是多元、包容，希望透過與年輕世代對話、交流，讓大家更了解及認同國民黨，進而支持國民黨。

青年部主任陳冠安說，青年部針對青年節舉行了一系列活動，包括文史展、軍裝展，以及沙龍、營隊和工作坊，而在上上周末結束的青年住好願景營，更是吹響國民黨將從青年反攻的號角。營隊結束後的不具名問卷，參與青年住好的學員，給營隊8.8分的整體滿意度，有8成多學員參加完營隊後對國民黨印象更好，更值得慶幸的是，沒有任何人的印象是變差的。此外，有7成多學員認為經營政策議題，對國民黨爭取年輕世代的認同很有幫助，沒人認為沒有幫助。

陳冠安認為，相關數據顯然指出年輕族群並非鐵板一塊，只要肯接觸交流，就能改變青年世代對國民黨的看法，而新的政策願景更將扮演重要角色。這也是青年部在青年節公布辦理新住民、原住民族和客家的青年願景論壇的原因，希望透過經營議題政策，重新爭取回多元族群青年認同國民黨，因為雖有原生家庭優勢，但藍營這幾年確實流失大量的多元族群青年支持。

陳冠安說，多元族群的青年願景論壇將與婦女部合作，從新住民來打響第一槍，於4月18日舉辦，活動形式非常開放，有很多交流互動，不是授課式、由黨灌輸思想的活動，而是希望參與的青年夥伴提供國民黨更多意見和政策發想，且將以國是論壇的方式發表成果，確保參與學員有獨立的發聲機會。

陳冠安也說，今天也成立「居住正義青年工作坊」，成員主要由青年住好願景營8位優秀學員組成，未來將針對居住正義議題，邀學者專家、黨籍幹部一起深入研究探討，並進行街訪、投書等實體活動，最終公布研究報告，希望幫助國民黨從青年的視角檢視居住正義，從而爭取更多年輕朋友支持，並從工作坊挑選傑出者為黨職幹部。

宋雨蓁坦承許多原住民年輕選票大量流失，呼籲原民青年不要人云亦云，期許國民黨各級「話事人」更重視原住民。林麗蟬強調新住民及台灣的小孩都是台灣之子，未來政策提供下一代更多思考。吳志揚主張國民黨要大膽到各校招收新血，18歲都要投票了，大學生也要參與公共政策、了解公共議題，各政黨都應進大學爭取認同，不要讓大學生被單一政黨操控。

(中時 )