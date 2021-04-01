青年代表們以參與公共事務的相關問題與顏副議長作意見的交流。（副議長顏莉敏提供）

建功國小及博屋瑪國小的學生參訪議會，顏莉敏代表議會招待他們一起共進午餐。（副議長顏莉敏提供）

建功國小及博屋瑪國小的學生參訪議會，顏莉敏代表議會招待他們一起共進午餐。（副議長顏莉敏提供）

由救國團台中市團委會主辦的110年青年節「台中市優秀青年與議會有約」活動，共24名各界推薦的優秀青年代表，1日前往台中市議會拜訪，並由副議長顏莉敏代表接待；青年代表們以參與公共事務的相關問題與顏副議長作意見的交流。

副議長顏莉敏以自己一路以來「作中學、錯中學」的心路歷程，勉勵青年代表「不要怕麻煩不要怕犯錯，工作的不平凡往往來自於做好每天平凡的工作」！

顏莉敏表示，昨日恰巧沈佑蓮議員帶著一群建功國小及博屋瑪國小的學生參訪議會，莉敏代表議會招待他們一起共進午餐，兩所姐妹校分別位於北屯區與和平區的達觀部落，學生們每年都會相互交流，一起搭乘捷運，一起山上野炊，體驗彼此的文化，而公共事務參與的開始，往往就是在關心彼此的生活環境中萌芽！

顏莉敏強調，現在很多青年關心公共事務，但往往只憑一股衝勁是無法長久的，政治是一門溝通的藝術，勉勵所有優秀的青年代表，針對關心的議題長期耕耘多方溝通，自然能獲得大家的信任！

(中時 )