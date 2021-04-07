新冠肺炎疫情爆發，全球經濟動盪不安，金飯碗、鐵飯碗等相對穩定的職缺，成為民眾求職路上的避險首選。根據1111人力銀行調查，將近7成3的企業計劃在第2季開出職缺，其中又以金融業等徵才意願最高，顯見疫情之下，搶進令人稱羨的金飯碗、鐵飯碗行列，如今正是大好時機。

國內最大的自來水供應機構「台灣自來水公司」6日公布招考訊息，為補充基層人力，將辦理110年評價職位人員甄試，預計錄取技術士194人、營運士54人，合計招考248人。

本次招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政、地政等8類，錄取人員試用期滿支給月薪27,840元。報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。

而肩負穩定國家金融發展重責的「中央銀行」，近期亦公告徵才訊息，將招募國際金融專業人員（辦事員）2至3名，薪資約5.6萬元，國際金融專業人員（助理研究員或同等職位）1至2名，薪資約8.2萬元。

前者需求條件為財經碩士學歷，具備國際金融及經濟專業知識、熟悉金融產品及良好英語能力，且有2年以上金融相關業界實務工作經驗；後者需求條件為財經博士學歷，具備國際金融及經濟專業知識、金融產品或投資模型之分析應用能力及良好英語能力。

(中時新聞網)