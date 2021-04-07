桃園市首間主打原住民文化的市立羅浮高中，將於110學年度開始招生，首屆開設3班，招收75名高一學生，食宿和學費全免，其中10名採獨立招生，包括觀光事業科6名、餐飲管理科4名，在優先免試入學階段開放全國原住民籍學生報考，歡迎有興趣原民生踴躍參加。

羅浮高中是桃園市唯一具餐旅群的公立高中，也是唯一高中全額補助學校，免學費外還提供免費住宿和營養午餐，首屆招收餐飲管理科1班、觀光事業科2班，共3個班、75名高一新生，課程結合復興區觀光餐飲資源，以原住民文化為發展主軸，規畫「1主修＋1特色」，族語是校訂課程，其中觀光科又分文化藝能組及新媒體暨設計組，學生必選一組特色課程學習3年，充實跨域專業能力。

羅浮高中預計4月12日至23日進行全國獨招報名，開放全國原民生報名，後續包括直升、技優甄審、免試入學等升學管道則開放桃連區生，且不限原民籍。原民籍議員林志強和簡志偉都表示，8月底開學在即，校舍尚未完工，師資至今尚未聘足，擔憂無法如期到位，直言偏鄉無誘因，恐招不到優秀師資，也深怕備課時間不足，要求「超前部署」，緊盯進度、加速推進。

「一定會招聘到位！」教育局長林明裕打包票強調沒問題，校舍工程進度約90％，正在進行噴漆、磁磚鋪貼、水電配管配線及泥作粉刷，6日也公布教師徵選簡章，將於5月招考國、數、餐飲教師各1名、觀光2名，加上籌備主任和總務，總計7師，另外還有組長3名、幹事4名和技士1名。

「敢來考試都要身經百戰！」林明裕強調畢竟是正式教師，且有提供住宿，也有偏鄉加分，相信會吸引很多優秀老師，歡迎有志於原住民教育的教師踴躍報考。

(中時 )