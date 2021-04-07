苗栗市大同國小籃球隊勇奪EBL 5年級男子甲級組冠軍殊榮，苗栗縣議會議長鍾東錦（後排左四）、苗栗市長邱鎮軍（後排左三）7日頒發獎勵金，勉勵孩子們再接再勵，繼續為苗栗爭光。（何冠嫻攝）

苗栗市大同國小今年在EBL全國國民小學籃球錦標賽，榮獲5年級男子甲級組冠軍殊榮，由於5年級男籃隊員身材條件不被看好，比許多對手矮一截，但他們的拚戰精神態度高過於人，憑著平日練習成果與團結默契，在場上發揮實力奪冠。7日苗栗縣議會議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍分別頒發獎勵金，勉勵孩子再接再厲。

大同國小5年及男籃隊身形較小，卻展現超高志氣與實力，教練邱日誠表示，雖然球員們身材比其他人嬌小，但是他們卻有十足的拚戰精神與態度，除了平日常體能與球技訓練，也教導他們，很多事情在於自己心態，只要想做就一定能做得出來，得到理想成果，因此在這次EBL中，大家團結守住每一球，也有思考擬定進攻策略，並且漂亮傳導才拿下勝利。

隊長曾科銨因為喜歡籃球，在家人支持下轉學進入大同國小加入籃球隊。曾科銨表示，比賽最困難的地方在於身高不足，但還好有夥伴們彼此鼓勵加油，團結一心戰勝身高劣勢。

大同國小在邱鎮軍協助下，獲台灣中油公司菁英贊助計畫補助20萬元，讓孩子們和教練團放手一戰。7日邱鎮軍到大同國小頒贈獎勵金，肯定球隊優異表現。邱鎮軍表示，大同國小是苗栗縣培育籃球選手的重要搖籃，選手從小要有訓練扎實，未來才能從容應付每場比賽，也感謝教練團隊對孩子們的訓練與栽培，厚植苗栗籃球實力，期許選手們繼續為苗栗爭光。

教練連威登帶領大同國小男籃、女籃，連年進入前3，他也坦言，由於苗栗籃球發展國小端沒有專任教練，大同國小也沒有體育班，教練只有兼任或約聘僱，將近28年來沒有正式籃球教練，而自己將面臨退休，希望縣府協助解決問題，讓苗栗籃球扎根基礎。

(中時 )