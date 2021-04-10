苗栗市公所10日上午10時，在維新客家文物館舉辦廚餘示範農場公開抽籤，今年共有512位市民鄉親到清潔隊登記報名。經過戶口驗證後共有448位市民完成報到，大家都懷抱希望躍躍欲試，期待能幸運中籤，渴望之情溢於言表。

苗栗市長邱鎮軍表示，目前規畫A區94個單位、B區189個單位、C區57個單位共340個耕作區，幸運中籤者需接受耕作安全教育講習2小時，免費耕作權為2年，讓民眾能依據農作物的生長期好好規畫自己想種的農作物，不但降低種菜成本也能提高收成，可說是雙贏策略，希望大家種的開心，吃出健康。

邱鎮軍再次呼籲參加耕作的鄉親，不要使用農藥及除草劑等有害土地和環境的行為，大家要彼此約束，互相提醒，以維護農作物品質與安全，也因目前正值全台乾旱時節，也希望大家能節約用水，澆完菜離開時一定要關緊水龍頭。

苗栗市公所10日上午10時，在維新客家文物館舉辦廚餘示範農場公開抽籤。（巫靜婷攝）

苗栗市清潔隊長孫春明提醒中籤民眾，清潔隊會在各區農場完成單位名牌豎立作業，中簽民眾就可開心安排進場種植，倘若公佈1周內沒有耕作事實者，市公所將收回另作處置，另外自己的耕作區塊必須積極管理維護，不可任其雜草叢生或任由栽種的作物攀爬至鄰近區塊而妨礙他人耕作。

孫春明表示，經通知限期改善未獲回應者，市公所將強制收回耕作權，希望幸運中籤的鄉親，把握難得的機會，好好享受種植快樂，也做個負責任勤勞的農夫。

(中時 )