以8600萬餘元重建的新港國小教學大樓，墊高基地並強化排水系統，解決以往漏水淹水問題。（羅浚濱攝）

竹北市新港國小10日舉辦58周年校慶活動，在白地社區媽媽舞蹈及學生表演精彩龍鳳獅，炒熱現場氣氛後，縣長楊文科等人為8600萬餘元完成重建的教學大樓進行剪綵典禮，不少老中青校友專程回學校巡禮，一起回憶童年時光。

楊文科表示，新港國小重建的教學大樓，墊高基地並強化排水系統，解決原本老舊校舍淹水漏水問題，提供師生優質的教學環境。並宣佈8月新港國小將成立附設幼兒園，招生3至5歲幼童30人，滿足在地家長的期待。

新港國小舊教學大樓因建築已過年限，導致整體耐震強度與硬體設施皆不足，大樓所處地勢較低，常因瞬間豪雨造成校園排水不及而淹水，縣府積極向教育部爭取8600萬餘元經費，在2019年7月拆除重建。

縣長楊文科考量重建工程期間，師生安全及學習權益，核定303萬餘元交通車經費，將全校師生安置在鳳岡國小上課及辦公，今年2月教學大樓取得使用執照，師生們在完寒假後順利在新校舍開學上課。

新港國小校長陳靜宜表示，新教學大樓有行政及教學空間共21間，並有健康中心、電腦教室、圖書室、視聽教室、校史室等，規畫時充分配合校地空間與周邊地景，以實用安全、人文美感、環境永續、綠能節能、在地特色及完善無障礙空間，提供師生更安全與舒適的學習環境。

新港國小校友會號召老中青校友回到學校巡禮，副議長王炳漢表示，他是新港國小第17屆校友，新的教學大樓落成後可提供學生更安全的學習環境，將持續為新港國小爭取教學設備經費，讓師生們在教學和學習上無後顧之憂。

(中時 )