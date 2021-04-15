台北市教育局近年拓展雙語學校，預估110學年度能有51所中小學同步實施，達全市學校的4分之1，但市議員汪志冰質疑，109學年度在教師聯合甄選上原想招92名雙語教師，最後卻只招到22人，可見徵選效果之差，但110學年度市府竟想再招197人，「你們到底哪來的自信？」

依教育局規畫，執行雙語教學的校方，每週總節數必須有3分之1進行英語授課、使用雙語教材，領域含括體健、生活、藝文及自然課程。109學年度共有28校實施，學生數達3534人，110學年度則再增加23所、達51校，教育局更預計明年校數將再上漲至75校。

隨著實施校數越來越多，師資需求也成為矚目焦點，市議員汪志冰昨在教育委員會聽取教育局工作報告時質疑，目前雙語師資有6大管道，在教師聯合徵選部分，109學年度市府僅招到22人，但110學年度卻預計招聘197人，可見規畫與實際落差極大，恐影響雙語教學品質。

教育局解釋，雙語師資進用共有6大管道，有4成來自現職教師增能培訓，其餘6成則為雙語教師聯合甄選、大學公費培育、代理教師增能、外師協同教學、市內教師介聘調校等管道，目前110學年度所需的386名師資也已達標，不會有師資短缺的問題。

教育局說，雖然109學年度開了91個缺，但並非全數皆為雙語學校開設，有些學校是想提前開缺，替未來轉型做準備，最後招到的22人也全數優先分發給雙語學校。由於目前仍有許多教師在觀望，有信心今年教師聯合甄選可以招到50人。

另，教育局去年針對28所雙語學校滿意度調查，有7成國小學生認為英語有進步，但市議員鍾佩玲質疑，問卷問題非A即B，根本不具效度，教育局則承諾會委託專業單位，將學生分為實驗組與對照組，針對學生聽說讀的程度做調查統計。

(中時 )