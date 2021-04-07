許多單身的人都很關心自己何時能遇見真愛，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙魚座、水瓶座、天蠍座在4月中旬的桃花運非常旺，尤其第一名的天蠍更是甜蜜幸福，單身的人可以和曖昧對象更進一步，有伴的人感情可以迅速升溫，一定要好好把握這波好運。

▍第三名：雙魚座

雙魚座很看重愛情，畢生追求一個真正懂自己、愛自己的靈魂伴侶，但是真正認識新朋友時，內心又太多小劇場，往往就在一次又一次的猶豫中錯過好緣份。如果現在還單身的雙魚不要著急，4月中旬將會迎接今年的桃花高峰，身邊會出現許多條件優秀的對象，只要釐清自己真正想要怎樣的愛情，就能找到真愛。

▍第二名：水瓶座

水瓶座談戀愛的時候很溫柔，無論對方犯錯、耍任性，只要不是太嚴重的錯誤，通常都會原諒對方。談戀愛時他們往往不斷的付出，甚至會讓他的戀人以為他本來就應該這樣，如果關係失衡，最後也只能分開。不過來到4月中旬，水瓶座的正桃花越來越旺，可以遇到一個真正懂自己的人，而且可以互相扶持，無論遇到再大的困難，都能一起撐過去，是戀人也是戰友。

▍第一名：天蠍座

天蠍座戀愛時很固執，一旦認定一個人，就很難改變，就算遠距離戀愛，也不會輕易動搖他的愛情。4月中旬天蠍終於有機會和情人或曖昧對象密切相處，在談天說地中更加深入的了解對方，雙方還會很有默契的準備小禮物，感情升溫迅速，氣氛甜蜜又幸福，讓感情快速進入下一階段，桃花運可說是順風順水，無論是單身或有伴都要好好把握這段時間。

(中時新聞網)