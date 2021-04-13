轉危為安，4月入中下旬隨15日牡羊宮新月，火木三合，並金水本周移宮金牛，消減冥王與牡羊宮末諸星刑相陰霾，喜兆迭出，更見明媚春光下，盎然生機。本周亞歐地緣政治齟齬中翻頁新章，政爭大有言和平息事態，實際卻是各懷鬼胎，而東南亞女性政客將再令鎂光燈聚焦。

冥王斂速，月末逆行在即，國際疫情又起，乍看不平靜，然公衛政策、疫苗施打與靈藥新聞出台，初夏疫情弩末，已然可期。此外，本周自然環境災厄如山火旱災，與醫事或政要隨扈交通新聞，將受熱議。投資理財方面，政府寬鬆利多政策將出盡，投資人股匯市留意樂觀情緒消退。

本周星情排行

天秤座 趁勢而起，總運最棒

牡羊座 有鳳來儀，人緣最美

射手座 冉冉金星，職場最樂

金牛座 獲益最豐，財力最厚

牡羊座 光明磊落不忮不求

豁達坦蕩，自強不息。本周諸星引領牡羊出戶交流頻繁，滾石不生苔，忌諱宅在家中，錯失良機。健康運轉好，疲憊不再。正財依然看俏，藝高人膽大有回報。感情是小園香徑獨徘徊。

金牛座 謹記膽大心細為上

志大才茂。4月中後，金牛職涯精采，出奇制勝，特別倚仗身邊知己異性，好上加好。火海入相，金牛或向上管理，或是穿針引線都要留心聽者有意。偏財絕佳，但忌好大喜功。感情是似曾相識燕歸來。

雙子座 羽扇綸巾笑定江山

禮尚往來。本周雙子能借力使力，或換位思考掌握主權，拉攏盟友。法律爭訟，或不快有解。正財倚賴團隊勝利，但辛苦求財。火海相位留意辦公室戀情成醜聞，感情是花不迷人人自迷。

巨蟹座 天時地人和占盡

魁星踢斗，諸星簇擁，巨蟹職場日常順遂，事業經營擁高人氣戰力，且搶占領先時機，可望趁勢打開新通路。冥王停滯，但需留心有人設局。偏財運強。感情是不如憐取眼前人。

獅子座 八面玲瓏風頭最健

蓄勢待發，4月中後，獅子能兼顧表裡，職場身為公卿，進度有據，眾所倚重。新月前後，更是德可配位，聲勢沸騰，堪為年度高潮。偏財運與貴人運兩廂情好，股匯佳訊，感情是酒紅初上臉邊霞。

處女座 功高震主藏拙為上

出奇制勝。本周處女輕騎求勝，職場恰逢新機，遇強則強，切莫恃勢而驕。日火星相位佳，副業或是委託兼職得心應手。火海相位不利偏財，切莫投機。感情是對面不言情脈脈。

天秤座 春江水暖綠鴨先知

拔得頭籌。4月下旬，天秤逢金星移宮，並金木相位，職場一諾千金，氣勢非凡。貴人不絕，藉消息靈通能拔得頭籌。財運仍佳，但留意遠親或初識借貸，有去無回。感情是聞琴解佩神仙侶，或有閃婚。

天蠍座 正是千萬人吾往矣

短兵相接。本周天蠍逢太陽入關係宮，強強聯手，團隊或盟友支持可靠，放寬心為上。金火相位則利自由業天蠍開疆闢土。正財星高照，偏財見好即收。感情是話不投機半句多。

射手座 愜意更勝錦衣玉食

巧渡關山，太陽移宮在即又逢木星吉相，令射手運勢竄紅，幸運榜上有名，職場鎂光燈聚焦，圓夢一刻。交際運佳，酒酣耳熱之際，俯拾皆貴人。本周利偏財投資，但不可孤注一擲。唯獨感情運略差，可奈光陰似水聲。

摩羯座 且讓子彈多飛一刻

多情有憾，摩羯本周職場傷神費心，眼下局勢剪不斷，理還亂，躁進不得。處事先謀後動，或退一步海闊天空。命宮冥王星相位繁雜，小人難收拾。偏財收之桑榆，感情是整鬟凝思捧觥籌。

水瓶座 慎花不迷人人自迷

隨遇而安，火木相位令水瓶無心案牘，一心風月，所幸逢群星移宮金牛，職場化腐朽為神奇，但留意祕密交易，或下屬禍心包藏。正偏財低迷，宜未雨綢繆。感情是牡丹妖豔值千金。

雙魚座 加官晉爵意氣風發

得隴望蜀，金火六合吉相，雙魚邁入上半年人生高峰，厚積薄發之後是左右逢源，眾望所歸。家宅或尊長問題有解，或是得以喘息。正財隨事業職場長紅收好，偏財無奇。感情是求得人間成小會。

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(中時新聞網)