今天是白色情人節，許多人除了吃飯慶祝，也有不少人都在臉書分享合照，趁機「放閃」，而昨(13日)晚間就在臉書預告「萬安警報！小心閃光彈來襲！」的國民黨立委蔣萬安，今(14日)上午則在臉書曬出和愛妻的合照，並甜蜜地寫下「我和太太一直都是彼此生命中最堅固的依靠」。短短文字流露出兩人深厚的情感，也掀起網友們一陣討論，紛紛留言送上祝福。

「愛就是相互扶持，一起長大，一起慢慢變老。」蔣萬安14日在臉書除了寫下他和太太一直都是彼此生命中最堅固的依靠，也期盼大家都珍惜生命裡最重要的人，讓每一天都是情人節，並祝大家白色情人節快樂；他也說，願天下有情人終成眷屬，還沒情人的終有歸屬。

蔣萬安更附上和老婆的甜蜜合照，兩人在海邊一起對著鏡頭微笑，氣氛相當甜蜜。不少網友見狀後紛紛表示，「萬安兩位賢伉儷情人節快樂！海邊拍照非常漂亮」、「令人讚賞的一對賢伉儷」、「貼文內容很浪漫，照片很唯美，讚哦」。

另外，蔣萬安日前接受網路節目專訪時，更透露家中即將迎接新成員的喜訊，他說，「老婆懷孕已經4個月了，剛好可以跟大家分享這個喜悅」，是一位男寶寶，全家人都對即將到來的新成員非常期待。此話一出，瞬間讓不少人都相當驚訝，也為夫妻倆送上祝福。

(中時新聞網)