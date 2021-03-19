「不想死的減速慢行，前方路口經常車禍」，一個交通標語成功遏止車禍發生，卻遭人檢舉「文字不雅」，面臨拆除命運。位在屏東崇蘭里的交叉路口，因經常發生車禍，當地里長試過各種方法都沒什麼效果，不得已擺出警惕標語，沒想到效果奇佳，半年來幾乎不再發生車禍。

「以前真的很誇張，早上撞車才剛處理完，下午又撞了」，崇蘭里里長賴榮彬接受《中時新聞網》採訪，無奈地說這個路口位在崇勇街與高原街口，大小車禍頻傳，他找公所、交通隊設置警告標誌、標線、閃燈、凸透鏡，「能想到的都做了，還是一天到晚撞車」。

去年9月，賴榮彬乾脆擺出「不想死的減速慢行」標語，說也奇怪，半年多來只發生過幾起零星車禍，傷亡大幅降低，居民出入也不再提心吊膽。

結果這張標語竟遭人檢舉，且投訴到屏東縣長潘孟安縣長信箱，縣府轉市公所處理，由於標語掛在路燈基座上，被要求拆除。

「公務人員執行公務，我也不想讓他們為難啦」，賴榮彬強調，拆絕對會拆，但事後仍會找地方把標語放回去，「標語既然有效，為什麼不做？萬一之後又發生車禍，誰要負責任？」

據了解，檢舉人是一名住在台北市的民眾，賴榮彬把背景說明PO在臉書，引起當地里民憤慨，大罵檢舉人管太多，投票一面倒要求里長不要拆標語，「文字哪裡不雅了」、「台北人管太寬了吧」、「不然你來這裡住住看，出門有多危險」、「生命財產安全最重要，不文雅只是個人觀感，有效才實在」。

(中時新聞網)