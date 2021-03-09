計程車則是直接衝撞至一旁民宅的花圃，所幸高姓計程車駕駛及車上1名乘客無傷，乘客最後也由其他計程車接送至目的地。（羅亦晽攝）

警消趕抵現場，發現小貨車副駕駛座車門被撞到凹陷，鍾翁一度受困車內，最後經消防人員出動機具破壞車門，將人救出送往醫院救治。（羅亦晽攝）

雙方疑因行經路口未放慢車速，導致撞擊力道非常強大，鍾翁車內的雨鞋還從破碎的車窗飛出。（羅亦晽攝）

花蓮吉安昨晚發生一起交通事故，68歲鍾姓老翁駕駛一輛小貨車行經慈惠四街與勝安二街口時，不慎與一輛計程車擦撞，因撞擊力強大，鍾翁直接從駕駛座噴飛瞬移到副駕駛座，頭部大面積撕裂傷，血流不止，所幸送醫無生命危險，而54歲高姓計程車司機與1名乘客則無傷，至於肇因仍待警方釐清。

鍾翁昨晚9點30分許，駕駛一輛深綠色小貨車沿慈惠四街西往東直行，高男駕駛計程車沿勝安二街南往北直行，2車在路口發生擦撞，附近居民聽見「蹦！」的一聲，紛紛前往查看，並趕緊通報警消前往處理。

雙方疑因行經路口未放慢車速，導致撞擊力道非常強大，鍾翁直接從小貨車駕駛座噴飛瞬移至副駕駛座，頭部不堪撞擊造成撕裂傷，血流不止，車窗玻璃、擋風玻璃碎滿地，一雙雨鞋還從車窗飛出，車頭則是因撞上一旁電線桿全毀，而停在旁邊的白色轎車也遭受波及，車門明顯凹陷。

計程車則是直接衝撞至一旁民宅的花圃，車頭全毀，花圃裡的土壤及花卉噴飛滿地，現場狼藉，所幸高男及車上1名乘客無傷，乘客最後也由其他計程車接送至目的地。

警消趕抵現場，發現小貨車副駕駛座車門被撞到凹陷，無法徒手打開，鍾翁一度受困車內，最後經消防人員出動機具破壞車門，將人救出送往醫院救治，所幸無生命危險。經查，鍾翁及高男雙方酒測值皆為0，不過詳細肇事原因仍待警方釐清。

(中時 )