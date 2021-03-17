台電公司因 「BUS(匯流排)」故障，造成彰化22多萬用戶大模停電，波及福興與芳苑兩大工業區眾多生產線，台電緊急立即啟動「轉供」輸配電力備用機制，因多處變電所超載，導致再度跳電連連，中午過後已經全面恢復供電，台電表示，將啟動「主動扣減電價」機制，依停電時間和戶契約種類給予停電扣減。
這次大停電，還波及福興與芳苑兩大工業區內的廠商的生產線，中華電信網路也斷網，台電人員於事故發生後，隨即啟動自動化系統，利用轉供方式，陸續恢復供電，但是因為多處變電所超載，還有再度跳電，直到中午十二點過後，恢復全面供電，但部份區域停電還長達約3小時，福興與芳苑兩大工業區，有眾多廠商生產線一度遭受波及的損失。
台電彰化營業處表示，將會啟動「主動扣減電價」機制，依照停電時數和用戶契約種類來計算，會直接反應在這個月份減免電價的帳單上，希望能稍減民怨。
(中時 )
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