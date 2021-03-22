苗栗地方法院法官周靜妮遭週刊爆料，在2019年審理少年事件過程，曾對要求涉案少年當庭自行掌嘴，造成少年身心受創。苗栗地方法院22日說明，目前已啟動調查機制，將於24 日召開法官自律委員會審議，要求周靜妮列席說明。

據了解，周靜妮於國立政治大學法律系畢業，司法官訓練所41期結業，2002年擔任檢察官後，2009年轉任苗栗地方法院法官，現為苗栗地院少年及家事法庭法官。

她在2019年審理少年案件時，因少年當事人對父母家暴，行為偏差，她在開庭過程，要求少年當場自行掌嘴認錯，少年嚇得當場照做，但院方事後未接獲家長投訴，反而是家長寫信感謝周靜妮，直稱「小孩變乖了」。

苗栗地院指出，此案發生後，已動用資源介入輔導少年，目前少年身心狀況均在觀察掌握當中，並將於24日召開法官自律委員會審議，經法官自律委員會審議後若認為確實違反法官法、法官倫理規範、法官守則等規範，將視涉案情節，依各級法院法官自律實施辦法，發動職務監督處分、請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，或建議司法院依法官法規定移送監察院審查。

此外，另有苗栗縣政府社工質疑周靜妮拖延開庭時間，並以電子郵件寫信投訴院方，不料投訴身分被查出，因而承受巨大壓力擔心無法繼續任職。縣府說明，詳細內容須進一步查證、釐清，而該名同仁沒有被「秋後算帳」，也沒有無法再任職的情事。地院則已派員與苗栗縣政府接洽，向社工表達關懷之意。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

(中時 )