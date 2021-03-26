新竹一名人妻小葛（化名）帶著友人與小三「喬事」，而談判失敗，雙方竟大打出手，小三拿出皮包裡的美工刀揮舞，造成小葛身上多處割傷，小葛的友人見狀則祭出棍子棒打小三，小三頭破血流。新竹地院日前結審，依涉犯傷害罪，分別判處三人3至4月徒刑不等。

據判決書指出，小葛知道丈夫在外養有小三，便於2020年3月間偕同友人約出小三談判，孰知，兩人談話中起了爭執，小葛先出手重擊小三的頭部，兩人在地不停扭打，小三也不好惹，拿出包包的美工刀，瘋狂地朝小葛猛劃，造成小葛右臉、左小腿以及右側胸腹部割傷。

小葛的友人見她有難，趕緊衝到後車廂取出棍棒，朝小三狂毆，小三不敵攻擊瞬間頭破血流，倒在地面，送醫後頭部腦震盪、右側遠端鎖骨骨折、軀幹多處擦挫傷等。案經新竹市警察局移送地檢署，由檢察官向法官聲請簡易判決。

新竹地院審理期間，3人均坦承犯行，法官認為，小三雖拿取美工刀劃傷小葛，但並無殺人犯意，殺人罪嫌互不起訴；而法官判定，三人僅因感情談判破裂就以非理性方式大打出手，實在不該，考量三人傷勢、社經地位，於24日依共同犯傷害罪判小葛3月徒刑，得易科罰金；小三依傷害罪判4月徒刑，得易科罰金；助陣友人則依共同犯傷害罪判4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

(中時新聞網)